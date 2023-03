LPI-G: Fahrer von Pkw stand unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots) - Nobitz. Einbrecher nahmen in Bornshain ein Gebäude ins Visier und versuchten in dieses einzubrechen. Sie hebelten in der Zeit zwischen dem 07.03.2023 und dem 10.03.2023 am Hoftor und an einer Eingangstür. Beide Türen hielten der Gewalteinwirkung stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Sie ließen Sachschaden zurück. Ermittlungen wurden eingeleitet, Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 entgegengenommen. (TL) ...

mehr