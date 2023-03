Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat im Visier - Tatverdächtige gestellt

Greiz (ots)

Weida: Einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Brüderstraße in Weida angebracht war, geriet gestern Nacht (12.03.2023) ins Visier von Dieben. Gegen 23:20 Uhr wurde eine Anwohnerin auf das Vorhaben der drei Täter aufmerksam und informierte die Polizei. Offenbar beabsichtigten die Diebe, den Automaten aufzubrechen. Letzten Endes flüchteten sie jedoch, ohne Beute gemacht zu haben, vom Tatort. Die alarmierten Polizeistreifen leiteten unverzügliche die Fahndung nach den Tätern ein. So gelang es den Polizisten im Rahmen der Fahndung noch in Weida drei tatverdächtige Personen im Alter von 22 ,29,37 Jahren in einem Fahrzeug sitzend, festzustellen. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen und zur PI Greiz verbracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen zum Tatgeschehen noch an. (RK)

