Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehrmann in Freizeit rettet einen Menschen aus brennender Wohnung

Hamburg (ots)

Hamburg Sülldorf, Feuer mit verletzter Person, 29.04.2023, 11:46 Uhr, Op'n Hainholt

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Hamburg mit einem Löschzug zu einem Wohnungsbrand in Sülldorf alarmiert.

Etwa zum Zeitpunkt der ersten Alarmierung fuhr ein erfahrener Kollege der Berufsfeuerwehr auf dem Rückweg von einem Fußballspiel seines Sohnes zufällig an der Einsatzadresse vorbei. Er bemerkte den starken Brandgeruch und hielt sofort an um nachzusehen, ob jemand seine Hilfe benötigt. Er entdeckte schnell ein Fenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses, aus dem dichter Brandrauch austrat und traf auf eine Person, die ihm meldete, dass sich noch jemand in der Wohnung befand. Durch eine Terassentür konnte er eine benommene Person im dichten Brandrauch sehen. Da die Person auf seine Rufe nicht reagierte, griff er beherzt ein, zog die Person aus dem Gefahrenbereich und begann im Freien mit der Erstversorgung. Hier kam ihm ein Arzt, der in der Nachbarschaft wohnt und das Feuer auch zufällig entdeckte, zu Hilfe.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der FF Sülldorf unterstützten bei der Versorgung der verletzten Person und leiteten die Löscharbeiten schnell und professionell ein.

Durch das beherzte Eingreifen unseres Kollegen konnten wichtige Minuten in der Rettung gewonnen werden. Dies verhinderte weitere schwere Schädigung des Patienten durch den toxischen Brandrauch. Durch seine lange Einsatzerfahrung und gute Kenntnis der Gefahren bei Brandereignissen, konnte der Kollege die Gefahr, in die er sich selbst begeben musste, sehr gut einschätzen und besonnen handeln.

Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden im Einsatz für Hamburg tätig.

