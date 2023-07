Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin hat bei Unfall Glück im Unglück (25.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Glück im Unglück hatte eine Fußgängerin, die sich bei einem Unfall in der Kronenstraße am Dienstag gegen 9 Uhr leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer fuhr langsam rückwärts an eine Laderampe eines Einkaufsmarktes heran. Eine 53-jährige Fußgängerin wollte knapp hinter dem zurückfahrenden Daimler-Benz Atego durchlaufen. Dabei erfasst sie das Fahrzeug und sie kam zu Fall. Da sich die Frau unmittelbar hinter dem Lastwagen im toten Winkel befand, bekam der Fahrer das nicht mit und setzte unvermittelt die Fahrt langsam fort. Eine Passantin bemerkte das und reagierte blitzschnell. Sie brachte den Lastwagenfahrer durch Handzeichen zum sofortigen Anhalten, bevor er die am Boden liegende Frau erfassten konnte. Trotzdem erlitt diese durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

