Polizei Köln

POL-K: 220911-2-K/BAB Minderjähriger Autofahrer auf der BAB 4 gestoppt

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Samstagabend (10. September) in Höhe der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg der Bundesautobahn 4 einen 15 Jahre alten Jugendlichen gestoppt, der mit einem Smart in Richtung Heerlen unterwegs war. Andere Autofahrer hatten ihn gegen 21.30 Uhr per Notruf gemeldet, da er Schlangenlinien gefahren sein soll. Bei der Überprüfung des Wagens stellte sich heraus, dass das Fahrzeug einige Tage zuvor abgemeldet worden war.

Die Polizisten stellten den Wagen sicher und übergaben den Schüler auf der Wache an seine Erziehungsberechtigten. Den Polizeibekannten erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (cr/kk)

