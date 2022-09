Polizei Köln

POL-K: 220911-1-K Gestohlenes E-Bike und weiteres Diebesgut dank Tracking-App gefunden

In Köln-Niehl hat eine Streifenwagenbesatzung dank einer Tracking-App am Samstagmorgen (10. September) ein mutmaßliches Diebeslager entdeckt. In einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Boltensternstraße stellten die Einsatzkräfte neben zwei E-Bikes auch einen E-Scooter, vier Fahrräder und diverses Elektrowerkzeug sicher. Ein 56 Jahre alter Kölner hatte den entscheidenden Hinweis gegeben, nachdem er sein entwendetes E-Bike, das mit einem GPS-Tracker versehen ist, in dem Keller des Gebäudes geortet und die Polizei alarmiert hatte. Per richterlichem Beschluss, brachen Polizisten die Tür auf und stellten die Beweismittel sicher. Die Ermittlungen bezüglich eines möglichen Inhabers der Kellerparzelle dauern an. (cr/kk)

