Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mutmaßlich Brems- und Gaspedal verwechselt - rund 13.600 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr ereignet sich in der Oststraße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mitsubishi-Lenker wollte zunächst in einen Parkplatz rückwärts einparken. Beim Einparkvorgang verwechselte er mutmaßlich das Brems- und Gaspedal. Sein Fahrzeug beschleunigte und er geriet über den Gehweg auf einen privaten Stellplatz eines Wohnhauses wo er mit einem geparkten BMW kollidierte. Im weiteren Verlauf kollidierte sein Fahrzeug mit dem Gartenzaun des Wohnhauses, mit drei Pflanzenkübeln und mit dem am Gartenzaun befestigten Briefkasten. Zum Schluss beschädigt sein Fahrzeug die Hausfassade und eine Mülltonne. Nach dem Unfall steckte der Mitsubishi fest, er musste von einem Abschlepper befreit und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 13.600 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

