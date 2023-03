POL-GM: WhatsApp-Betrug

Nümbrecht (ots) - Ein frei laufender Hund hat am Dienstag (28. Februar) auf der Kreisstraße 28 in Nümbrecht-Drinsahl zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten geführt. Gegen 15.35 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin in Richtung Hammermühle gefahren, als sie wegen eines die Fahrbahn querenden Hundes plötzlich stark abbremsen musste. Hinter ihr fuhr eine 22-Jährige, die das abrupte Bremsmanöver so ...

