POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Brand eines Altpapiercontainers, Unfälle, Unfallflucht, Sachbeschädigung, versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten, etc.

Fellbach: Auto beschädigt

Am Mittwoch zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr war ein Opel auf einem Kundenparkplatz in der Stuttgarter Straße geparkt. Ein Unbekannter beschädigte dort den PKW seitlich durch einen langen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz wegen eines defekten Trockners

Kurz nach 14:00 Uhr am Mittwoch kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Baldungstraße. Offenbar war es hier im Keller eines Gebäudes ein Trockner defekt, weshalb es zur Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Unbekannte versuchten am Donnerstagmorgen gegen 1:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Falkenstraße aufzubrechen. Dabei wurden sie von einem Zeugenbeobachtet, welcher die Polizei verständigte. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einem Kleinkraftrad in unbekannte Richtung. Laut dem Zeugen hätten sich die beiden Täter mit ausländischem Akzent verständigt und trugen dabei Jet-Helme. An dem Zigarettenautomaten wurde ein Sachschaden von rund 200 Euro festgestellt.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise auf die Täter unter Telefon 07181 204-0.

Winnenden: BMW-Fahrer fährt Fußgängerin an

Am Mittwoch kurz nach 13:00 Uhr wollte ein BMW-Fahrer in einem großen Bogen von der Kanalstraße in die Wiesenstraße einbiegen. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und befuhr den Bürgersteig, auf welchem zu diesem Zeitpunkt eine Fußgängerin unterwegs war. Diese wurde vom Seitenspiegel des PKW erfasst und zu Boden geworfen. Der BMW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Glücklicherweise wurde diese bei dem Vorfall nicht verletzt. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges ablesen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen.

Kernen im Remstal: Brand eines Altpapiercontainers

Kurz nach 15:00 Uhr am Mittwoch wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle der Brand eines Altpapiercontainers in der Bühläckerstraße gemeldet. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es wird davon ausgegangen, dass der Altpapiercontainer mutwillig in Brand gesetzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

Weinstadt-Schnait: Unfallflucht

Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem VW Golf, der zwischen Sonntagvormittag und Montagvormittag in der Lützestraße geparkt war. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/9500 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurde in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Einbrecher durchsuchte verschiedene Schränke und Behältnisse, brach mehrere Automaten sowie ein zugehöriges Gartenhaus auf. Bislang ist bekannt, dass zwei Tablet-computer sowie ein Mobiltelefon entwendet wurden. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463 entgegen.

