Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Frauen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag (28.08.2023) gegen 13.15 Uhr in der Siemensstraße in Ditzingen ereignete. Eine 74 Jahre alte Audi-Fahrerin war in der Siemensstraße, von der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach kommend, unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Gerlinger Straße wollte eine 85-jährige Ford-Lenkerin rückwärts von einem angrenzenden Gelände in die Siemensstraße einfahren. Vermutlich übersah die 85-Jährige hierbei die hinter ihr vorbeifahrende Audi-Lenkerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell