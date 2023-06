Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Befahren des Parkplatzes am Bodenseecenter einen dort parkend abgestellten Mazda 5 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das geschädigte Auto war am Freitag, in der Zeit von 12:00 - 20:15 Uhr auf dem Parkplatz Höhe des Media-Marktes geparkt. Der entstandene Schaden am Mazda wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis

Deutlichen Geruch nach Marihuana nahmen Polizeibeamte am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Eckenerstraße aus einem Auto heraus wahr. Als weitere Hinweise beim 28-jährigen Fahrer des Peugeot vorlagen, dass er möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte, veranlassten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme. Im Zuge der Kontrolle entstand zudem der Verdacht, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Meersburg

Open-Air-Konzert Santiano

Aus Sicht der Polizei verlief das Konzert der Band Santiano am Freitagabend auf dem Schlossplatz ohne besondere Vorkommnisse. Die mit 3900 Besuchern ausverkaufte Veranstaltung fand bei bestem Wetter und dementsprechender Stimmung statt.

Hagnau

Beach Party gut besucht und friedlicher Verlauf

Die mit 1900 Personen gut besuchte Beach Party in Hagnau verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Vereinzelt mussten übermütige Personen, die gegen Automaten traten, beruhigt, sowie einige Streitigkeiten zwischen zumeist alkoholisierten Personen geschlichtet werden.

Meckenbeuren

Nach Kopfstoß verletzt - Zeugensuche

Auf dem Spielplatz Ried soll in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:10 Uhr ein 17-jähriger durch einen Kopfstoß verletzt worden sein. Angeblich kamen zwei bislang unbekannte Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 20 Jahren unvermittelt auf den Geschädigten zu und verpassten ihm einen Kopfstoß. Anschließend entfernten sich die Täter wieder vom Spielplatz. Der Geschädigte erlitt eine Prellung und vorübergehendes Nasenbluten. Hinweise auf den/die Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

