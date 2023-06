Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann entblößt sich

Ermittlungen hat die Kriminalpolizei eingeleitet, nachdem sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein unbekannter Mann vor zwei 32 Jahre alten Frauen im Bereich St. Christina entblößt haben soll. Der unbekannte Mann sei den beiden Frauen nachgegangen und habe auf dem Weg zwischen Kirche und Innenstadt sein Glied gezeigt. Er wird als etwa 20 Jahre alt, 170 cm groß und von durchschnittlicher Statur beschrieben. Er soll ein südländischer Typ gewesen sein, der schwarze Haare und einen leichten Bart getragen hat. Er trug ein weißes Trikot mit schwarzen Nähten sowie schwarze Shorts und soll mit gebrochenem Deutsch gesprochen haben. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Betrug an Haustür - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine Frau am Mittwochnachmittag in der Hochgerichtstraße um Geld gebettelt hat, sucht die Polizei nach ihr. Die etwa 165 cm große und mit schulterlangen braunen Haaren und südländischem Hautteint beschriebene Frau in den Zwanzigern soll an mehreren Türen geklingelt und um Geld für einen Schlüsseldienst gebeten haben. Sie habe sich aus der Wohnung ausgesperrt und benötige nun das Geld, um den Service zu bezahlen. Ein Anwohner erweichte sich und lieh der Frau einen höheren zweistelligen Betrag. Als vermeintliches Pfand ließ die Unbekannte ein rotes Mountainbike zurück, das nach ersten Erkenntnissen gestohlen ist. Der Zusicherung, zurückzukommen und ihre Schuld zu begleichen, kam die Betrügerin nicht nach, weshalb der Anwohner zwischenzeitlich die Polizei unterrichtet hat. Diese ermittelt nun wegen Betrugs, Hinweise auf die unbekannte Frau werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend im Pfannenstiehl beim Überqueren der Straße mit einer Motorradfahrerin zusammengestoßen. Der 37-Jährige auf dem Roller übersah die Bikerin, die hinter einem anderen Motorrad die Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten, der Rollerfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Am Roller und der Aprilia entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro.

Ravensburg

Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Insgesamt fünf Autos, die auf einem Parkplatz An der Bleicherei in Weißenau geparkt waren, hat ein Vandale am Donnerstag zwischen 7.45 und 16.45 Uhr zerkratzt. Der Täter verursachte einen Schaden von insgesamt mindestens 8.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch

Unfallflucht

Nachdem er am frühen Donnerstag in der Theodor-Heuss-Straße einen Anhänger angefahren und gegen einen Zaun geschoben hat, suchte der Unfallverursacher das Weite. Der Lenker, der vermutlich mit einem BMW E46 unterwegs gewesen ist, prallte gegen 0.30 Uhr mit dem Anhänger zusammen. Das Polizeirevier Leutkirch hat Ermittlungen gegen den flüchtigen Fahrer eingeleitet. Personen, die Hinweise zu dessen Identität geben können, oder sonstige sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Kißlegg

Nach Zusammenstoß in der Hauptstraße flüchtet Beteiligter

Nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Immenried am Mittwochnachmittag hat der Unfallverursacher das Weite gesucht. Der Lenker eines hellen Pkw bog gegen 15.15 Uhr aus dem Scheibenweg links in die Hauptstraße ein und nahm dabei einer 83-Jährigen in einem Mitsubishi die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der Autos, wodurch am Mitsubishi ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Dadurch ließ sich der unbekannte Unfallverursacher nicht beirren und fuhr in Richtung Arnach davon. Der Polizeiposten Vogt hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Achberg

Autofahrer kommt in Gegenverkehr

Mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen ist der Lenker eines VW Caddy am Donnerstagmorgen auf der L 2374. Der 35-jährige VW-Fahrer war von Neuravensburg in Richtung Achberg unterwegs, als er wegen einer Ablenkung seinen Wagen auf die Gegenfahrbahn steuerte. Dort prallte er mit dem Volvo einer 42-Jährigen zusammen, die dadurch leicht verletzt wurde. Ein Rettungsdienst brachte sie nach dem Zusammenstoß zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand bei dem Unfall ein Schaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Beide Autos mussten durch Abschleppdienste beseitigt werden. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Weingarten

Traktor stößt mit Motorrad zusammen

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Schonisweilerstraße, bei dem ein Traktor-Gespann und ein Motorradfahrer beteiligt waren. Der 64-jährige Lenker des Motorrades fuhr hinter dem Traktor, als beide Fahrzeuge wegen eines entgegenkommenden Rettungswagens mit Sondersignal anhalten mussten. Um dem Sanka auf der engen Straße mehr Platz zu machen, setzte der 57-jährige Fahrer des Schleppergespanns zurück und übersah dabei wohl den Biker. Dieser wich noch aus und hupte, um auf sich aufmerksam zu machen, wurde vom Anhänger aber leicht am Knie erfasst und kam zu Fall. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Aulendorf

Unfall in Kreisverkehr

Einen den Kreisverkehr im Steinenbacher Weg/Auf der Steige befahrenden Radfahrer übersehen hat eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen. Die 51-jährige Fiat-Lenkerin war von Steinenbach nach Aulendorf unterwegs, als sie beim Einfahren in das Rondell am Ortseingang den 39-jährigen Radler übersah. Dieser stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstand bei dem Zusammenstoß lediglich geringer Sachschaden.

Hoßkirch

Pkw brennt

In Flammen aufgegangen ist am Freitag gegen 0.15 Uhr ein Pkw neben der Landstraße zwischen Hoßkirch und Ostrach. Die alarmierte Feuerwehr löschte den in Vollbrand stehenden Pkw, ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um das Wrack. Der Trabant mit ausländischem Kennzeichen stand schon seit Tagen an der Örtlichkeit, weshalb ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen wird. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug in Brand gesetzt wurde und ermittelt. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Oldtimer gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

