PP Ravensburg: Motorradfahrer kollidieren

Eriskirch / Bodensee (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag kurz vor 10 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Zwei 49 und 53 Jahre alte Motorradfahrer waren in Richtung Lindau unterwegs und überholten hintereinander Fahrzeuge. Wegen Gegenverkehrs musste der vorausfahrende 53-Jährige abbremsen, um sich wieder einordnen zu können. Der nachfolgende 49-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Biker stürzten in der Folge mit ihren BMW und wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. An den beiden Motorrädern entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschleppunternehmen lud die Maschinen auf. Die B 31 war während der Unfallaufnahme bis gegen 11 Uhr voll gesperrt.

