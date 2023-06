Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dieb steigt in Wohnhaus ein und stiehlt Auto

Über eine unverschlossene Kellertür ist ein Dieb am frühen Mittwoch zwischen 0.15 Uhr und 6.15 Uhr in ein Wohnhaus im Ostlandweg gelangt. Während die Bewohner schliefen, durchsuchte er die Räume und stahl Bargeld aus zwei Geldbörsen. Zudem nahm er den Autoschlüssel des in der offenen Garage geparkten Dacia Logan. Er fuhr im Anschluss mit dem schwarzen Wagen davon und prallte dabei wohl gegen eine Betonmauer und eine Leuchte im Hofraum. Nach dem schwarzen Dacia mit Ravensburger Zulassung sowie dem dreisten Dieb fahndet die Polizei, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Nach Unfall in Zeughausstraße geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Mittwoch in der Zeughausstraße ein Renault Vancity angefahren wurde. Der Unfallverursacher touchierte zwischen 15.30 und 17.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Wagens und suchte im Anschluss das Weite. Der entstandene Schaden am Renault dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. An dem Pkw wurde zwar ein Zettel hinterlassen, allerdings mit falscher Telefonnummer. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Zusammenstoß geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Falschen Polizisten aufgesessen - Polizei sucht Zeugen

Auf die Betrugsmasche des falschen Polizisten hereingefallen ist eine 87-jährige Seniorin Anfang der Woche. Der Irrtum kommt die Frau teuer zu stehen - neben ihrem Bargeld und Schmuck übergab die Frau einen fünfstelligen Geldbetrag an die Täter. Diese kontaktierten sie am Montag per Telefon und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Unter dem Vorwand, sie sei in Gefahr überfallen zu werden, überredeten sie die 87-Jährige dazu, sämtliche Barmittel und Schmuck herauszusuchen und an eine vermeintliche Polizistin zu übergeben. Noch am Abend sowie am Folgetag erfolgten abermals Anrufe der Betrüger, die die Frau baten, größere Bargeldsummen abzuheben, da diese auf Falschgeld überprüft werden müssten. Im Glauben, ihr Geld nach kurzer Kontrolle wiederzubekommen, übergab die Frau am Montagabend auf einem Parkplatz in der Gartenstraße den ersten Teil der Summe an die Täter, den zweiten Teil platzierte sie am Folgetag zur Abholung. Erst als der Schwindel am Mittwoch durch einen Anruf bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen aufflog, erstattete die Frau Anzeige. Die Polizei sucht nun Personen, am Montag und Dienstag Verdächtiges im Bereich des nordöstlichen Ortsrands von Ravensburg gesehen oder gar die Geldübergabe auf dem Parkplatz auf Höhe der Einmündung Gartenstraße/ Friedensstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg erbeten. In dem Zusammenhang möchte die Polizei abermals vor der Betrugsmasche des falschen Polizisten warnen. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie einfach auf. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder verständigen Sie den Notruf. Weitere Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Horgenzell

Unfall an Kreisverkehr

Leichte Verletzungen hat ein Mopedfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr bei Baumgarten erlitten. Eine 65 Jahre alte Dacia- Lenkerin, die aus Horgenzell kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah den 19-jährigen Zweiradlenker, der den Kreisel bereits befuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Moped-Fahrer und verletzte sich am Sprunggelenk. Er wurde im Nachgang in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Schlier

Verunfallter Autofahrer vermutlich alkoholisiert - Polizei ermittelt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 29 Jahre alten Mann. Dieser kam am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr im Bereich Steinrausen vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Mercedes von der Straße ab. Er prallte gegen ein Verkehrsschild und durchfuhr eine Wiese. Anschließend streifte er einen Baum, wodurch er neben seinem Außenspiegel auch sein vorderes Kennzeichen verlor. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dem Mann, über den stark abfallenden Wiesenhang zurück auf die Straße zu gelangen und fuhr seinen stark beschädigten Pkw nach Hause. Dort bestieg er ein Mofa und fuhr damit zur Arbeitsstelle, von wo er einige Zeit die Polizei verständigte und lediglich über die Kollision mit dem Straßenschild informierte. Der Mann machte auf die Beamten auch vier Stunden nach der Kollision noch einen alkoholisierten Eindruck, laut einem Atemalkoholtest hatte er noch über 0,6 Promille intus. Die Polizisten veranlassten daraufhin zwei Blutabgaben in einem Krankenhaus. Er hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wangen

Radfahrerin beschädigt Auto und fährt davon

Nach einer Radlerin, die am Mittwoch gegen 22.30 Uhr im Auwiesenweg einen geparkten Skoda beschädigt hat, sucht das Polizeirevier Wangen. Die unbekannte Radfahrerin, die als über 60 Jahre alt beschrieben wird und neben einem weißen Fahrradhelm auch eine rote Jacke mit grauen Ärmeln getragen haben soll, touchierte beim Vorbeifahren das Auto, an dem ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Nachdem sie den Schaden kurz begutachtet hatte, fuhr die Frau davon und blieb trotz der Aufforderung einer Zeugin auch nicht stehen. Personen, die Hinweise zu der unbekannten Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen zu wenden.

Wangen

Autofahrerin prallt gegen Tieflader

Wuchtig gegen einen in der Simoniusstraße geparkten Lkw-Anhänger geprallt ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen. Gegen 5.45 Uhr musste die 23 Jahre alte Fahrerin eines Renault-Kleinwagens eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen. Sie riss ihr Lenkrad nach rechts und stieß so heftig gegen den am Straßenrand abgestellten Tieflader, dass sie diesen um mehrere Meter verrückte. An ihrem Pkw entstand bei der Kollision Totalschaden. Die 23-Jährige hatte Glück: sie erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Ihr Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Leutkirch

Grabstein beschmiert

Wegen einer Sachbeschädigung auf dem Friedhof in der Balterazhofer Straße ermittelt aktuell das Polizeirevier Leutkirch. Vermutlich im Laufe des Mittwochs wurde auf dem Waldfriedhof ein Grabstein mit schwarzer Farbe verunstaltet. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Weingarten

Unfall in der Ravensburger Straße

Ein unvorhersehbares Bremsmanöver soll die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gewesen sein. Auf Höhe eines dortigen Krankenhauses bremste der 79-jährige Lenker eines Skoda unvermittelt und laut Zeugen grundlos bis zum Stillstand ab, sodass ein hinterherfahrender 54-Jähriger in einem Mercedes hinten auffuhr. Der 79-Jährige verletzte sich beim dem Zusammenstoß leicht. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro an den Wagen. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Unfall an Tankstelle - Fahrer gesucht

Den Fahrer eines schwarzen Opel Insignia, der am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle gegen eine Mauer gefahren ist, sucht das Polizeirevier Weingarten. Der unbekannte Fahrer verursachte an der Mauer Sachschaden, fuhr im Anschluss aber davon, ohne die Kollision zu melden. Sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder der Tat werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Bad Waldsee

Unimog gestohlen

Ein dreister Dieb hat zwischen Dienstag, 6.6. und Freitag, 9.6. einen Unimog von einem Firmengelände in der Biberacher Straße gestohlen. Das Fahrzeug war zu Reparaturzwecken auf dem Gelände abgestellt gewesen. Vermutlich mittels Fremdstartens gelang es den Tätern, das Fahrzeug samt darauf enthaltener Arbeitsmaschinen vom Hof zu fahren. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einige zehntausend Euro belaufen.

