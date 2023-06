Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Geschwindigkeitskontrollen

Mit einem Bußgeld müssen mehrere Verkehrsteilnehmer rechnen, die am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen zu schnell unterwegs gewesen sind. Anstelle der erlaubten 100 km/h waren die beiden unrühmlichen Spitzenreiter mit rund 160 km/h unterwegs. Sie werden nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Hausener Straße entstanden. Eine 89 Jahre alte Autofahrerin übersah beim Abbiegen von der Fürst-Friedrich-Straße auf die Hausener Straße einen bevorrechtigten Renault-Fahrer und kollidiert mit dessen Fahrzeug. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Mitarbeiter in Bürgermeisteramt mit Blumentopf verletzt - Polizei ermittelt gegen 39-Jährigen

Weil er am Mittwochnachmittag mit einem Blumentopf einen Mitarbeiter des Bürgermeisteramts verletzt hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 39 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige nahm den Blumentopf nach aktuellem Kenntnisstand in einem Vorzimmer an sich und warf diesen wohl ohne ersichtlichen Grund im Vorbeigehen unvermittelt in das Büro des Mitarbeiters. Dieser erlitt in der Folge leichte Verletzungen am Kopf. Der 39-Jährige wurde später von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen an seiner Wohnung aufgegriffen.

Herbertingen

Polizei bittet nach Diebstahl um Hinweise

Etwa drei Dutzend Tonie-Figuren im Wert von rund 600 Euro haben zwei bislang unbekannte Männer am Mittwoch gegen 14 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Marbacher Straße gestohlen. Während der eine Täter die Kassiererin ablenkte, passierte der Zweite den Kassenbereich und flüchtete. Einer der beiden wird als schlank und mit orangenem Basecap beschrieben, der andere soll einen Mundschutz getragen haben und blond gewesen sein. Auch er wird als schlank beschrieben und dürfte etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf das Duo geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Pkw-Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kracht in Motorräder - Polizei sucht Verkehrsteilnehmer

Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 196 zwischen Rohrdorf und Kreenheinstetten ereignet hat. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge verlor ein 27 Jahre alter VW-Lenker in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort erfasste er zwei 67 und 74 Jahre alte Motorradfahrer, die durch den Aufprall in eine angrenzende Ackerfläche geschleudert wurden. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile lediglich leicht beschädigt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden schwerverletzten Zweiradfahrer sowie den leichtverletzten Unfallverursacher zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Neben mehreren Rettungswägen und Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der einen der Beteiligten ins Krankenhaus transportierte. Um die stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst, die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis gegen 19 Uhr voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sind die Ermittler des Verkehrspolizei Sigmaringen auf der Suche nach dem Fahrer eines dunklen BMW 1er oder X1. Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell