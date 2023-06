Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scherz stoppt betrunkenen Radfahrer

Ein 48 Jahre alter Radfahrer hat am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Friedrichstraße einen dort abgestellten Streifenwagen mit zwei Beamten an Bord mit seinem Fahrrad zum Spaß umkreist. Weil der Mann den Beamten bereits zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen war, nahmen sie ihn genauer unter die Lupe. Dabei kam zutage, dass der 48-Jährige fast drei Promille Alkohol intus hatte. Eine Blutentnahme in einer Klinik und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folgen. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.

Friedrichshafen

Gegen geparktes Auto geprallt

Weil sie eigenen Angaben zufolge das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist eine 84-jährige Mercedes-Lenkerin am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Charlottenstraße auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Die Seniorin blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Dieb stiehlt Fahrrad

Am helllichten Tag hat am Dienstag ein bislang unbekannter Täter ein Trekkingrad am Buchhornplatz entwendet. Der Unbekannte nahm das mit einem Bügelschloss gesicherte schwarze Fahrrad des Herstellers Kettler zwischen 16 Uhr und 19.20 Uhr mit. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, mögen sich unter Tel. 0751/701-0 bei der Polizei in Friedrichshafen melden.

Friedrichshafen

Geschwindigkeitsmessanlagen besprüht

Unbekannte haben erneut im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessanlagen mit schwarzer Farbe besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Immenstaad

Gas mit Bremse verwechselt - hoher Sachschaden

Auf knapp 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr entstanden ist. Ein 63-jähriger Subaru-Lenker verwechselte eigenen Angaben zufolge in der Straße "Frickenwäsele" das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte seinen Wagen stark. In der Folge kollidierte er wuchtig mit einem geparkten Peugeot, der gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

Tettnang

Zweiradfahrer kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Ein Pedelec-Fahrer und ein Motorrad-Lenker sind am Mittwoch gegen 19 Uhr in Oberlangnau zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge wollte ein 12-Jähriger mit seinem Pedelec von der Argenstraße nach links in den Wittfeldweg abbiegen. Da der Junge ein entsprechendes Armzeichen erst im letzten Moment gegeben haben soll, hatte ein in gleicher Richtung fahrender 20-Jähriger mit seinem Motorrad bereits zum Überholen angesetzt. Durch die seitliche Kollision der beiden Zweiradfahrer stürzten beide und wurden verletzt. Sie begaben sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Da der Unfall der Polizei erst später gemeldet wurde, bitten die Ermittler Zeugen des Hergangs, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Überlingen

Brand in Wohnung

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Küchenbrand am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in einer Wohnung in der Maurus-Betz-Straße gewesen sein. Anwohner stellten Rauch aus den Wohnräumen fest und alarmierten die Rettungskräfte. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr machten die Brandquelle zügig ausfindig und löschten die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Geschirrspülmaschine aufgrund eines Defekts in Brand geraten. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 18.40 Uhr in der Aachstraße einen geparkten Ford hinten rechts gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Überlingen zu melden.

