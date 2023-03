Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Entwendetes Pedelec geortet - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein in der Nacht von Montag, 27.03.2023, auf Dienstag, 28.03.2023, in Steinen entwendetes Pedelec konnte von dem Besitzer in Lörrach geortet werden. Das verschlossene Pedelec stand zuvor auf dem Fahrradabstellplatz beim Bahnhof in Steinen. Am Dienstagmorgen wurde das Pedelec in Lörrach-Brombach geortet und konnte von der Polizei in einem Schopf eines 22-jährigen Mannes in der Lörracher Straße sichergestellt werden. Der Polizeiposten Steinen ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachtes des Besonderes schweren Fall des Diebstahls von Fahrrad. Das Pedelec der Marke Ghost hat einen Zeitwert von etwa 2.700 Euro.

