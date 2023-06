Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Kettenspray ins Gesicht gesprüht

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eingeleitet, nachdem am Dienstag gegen 17.30 ein 68 Jahre alter Mann einem 42-Jährigen Kettenspray ins Gesicht gesprüht hat. Zwischen den beiden Männern war es zum Streit gekommen, weil der Ältere den Firmenparkplatz in der Ravensburger Straße zum Campieren nutzte und der 42-jährige Firmenmitarbeiter den 68-Jährigen darauf hinwies. Im Laufe des Streits zückte der Tatverdächtige das Spray und sprühte es dem 42-Jährigen in die Augen. Zudem bedrohte und beleidigte er ihn. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem 68-Jährigen einen Platzverweis und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Tettnang

Radfahrerinnen kollidieren

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrradfahrerinnen am Montag gegen 16.30 Uhr. Die Frauen waren jeweils mit einem Pedelec auf dem Radweg neben der K 7790 in Höll in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Radlerinnen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. An den Pedelecs entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Überlingen

Unbekannter schlägt Seniorinnen mit Stock

Zwei Frauen im Alter von 80 und 74 Jahren sind am Dienstag gegen 18.30 Uhr am Stadtgraben von einem bislang unbekannten Mann angegangen worden. Zwischen den drei Personen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte der 80-Jährigen einen Nordic-Walking-Stock wegnahm und beiden Frauen damit einen Stoß versetzte. Im Anschluss ging der etwa 50 Jahre alte Mann, der rund 170 groß und mit Shorts und einem hellen T-Shirt bekleidet war, weiter. Die 80-Jährige stürzte infolge des Stoßes und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 74-Jährige wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem Mann, der kurzes weißes Haar hat und eine Einkaufstüte bei sich trug.

Owingen

Mann stürzt mit E-Scooter - Folgeunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Zu einem Folgeunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der L 205 zwischen Owingen und Billafingen, nachdem ein E-Scooter-Fahrer auf dem angrenzenden Radweg gestürzt war. Aufgrund einer Unebenheit geriet der 32-jährige Fahrer des Rollers ins Straucheln und stürzte. Eine Verkehrsteilnehmerin, die den Unfall beobachtet hatte, hielt daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße an, um dem leicht Verletzten zu helfen. Obwohl die Ersthelferin an ihrem Wagen den Warnblinker eingeschaltet hatte, schätzte eine nachfolgende Motorradfahrerin die Situation offensichtlich falsch ein und fuhr wuchtig auf den anhaltenden Ford auf. Die 17 Jahre alte Zweiradfahrerin stürzte in Folge der Kollision über das Dach des Wagens und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus, der 32-jährige Rollerfahrer benötigte vor Ort keine weitere medizinische Versorgung. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Pkw sowie dem Zweirad insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Stetten

Wohnungseinbruch

Unbekannte haben am Dienstag gegen 18.15 Uhr in eine Wohnung in der Schulstraße eingebrochen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich mehrere Personen im Bereich der Wohnung aufgehalten hatten und anschließend davonrannten. Offensichtlich waren diese über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung eingestiegen und entwendeten dort Schmuck in noch unbekanntem Wert. Einer der möglichen Täter soll eine orangene Warnweste und eine kurze grüne Hose getragen haben, ein weiterer wird mit dunklen Haaren beschrieben, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Sipplingen

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 85- Jährigen, der sich am Dienstagabend im Bereich zwischen Bahnhof und Strandbad entblößt haben soll. Den Schilderungen zweier Jugendlicher zufolge soll der Mann, der zunächst nur mit einem Handtuch bekleidet war, dieses entfernt haben und später sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erwartet ihn nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Heiligenberg

Zu weit auf Gegenspur geraten - Unfall

Weil ihm eigenen Angaben zufolge ein Entgegenkommender am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der L 201 zwischen Rickertsreute und Denkingen auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist, ist ein 34-jähriger Audi-Lenker beim Ausweichen in die Leitplanke geprallt. Der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Audi fuhr indes unbeeindruckt weiter in Richtung Rickertsreute. Am Audi des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem schwarzen Audi oder dessen Fahrer geben können, mögen sich beim Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/8269-0 melden.

Markdorf

Feuerwehr rückt zu Balkonbrand aus

Zu einem Balkonbrand sind am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in den Schießstattweg ausgerückt. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hatten unter anderem ein Mülleimer und ein Pflanzenkübel Feuer gefangen, wobei der Brand bereits mit Eintreffen der Wehrleute von Anwohnern gelöscht worden war. Die Feuerwehr entfernte daher die Brandreste, der insgesamt entstandene Sachschaden konnte durch das schnelle Eingreifen auf etwa 800 Euro begrenzt werden. Personen wurden nicht verletzt. Möglicherweise hatte ein Zigarettenstummel das Feuer im Mülleimer ausgelöst.

Bermatingen

Unbefugt Zutritt verschafft - Polizei ermittelt

Nach dem Brand eines Balkons in der Ittendorfer Straße, der die zugehörige Wohnung unbewohnbar gemacht hat (wir berichteten am 12.06.2023) hat sich am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Bewohner Zutritt zu der von der Polizei versiegelten Wohnung verschafft. Der 27-Jährige nahm unbefugt den Gabelstapler eines Betriebs in Ahausen in Gebrauch, um zu dem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Während ein Komplize den Stapler bediente, ließ sich der Tatverdächtige auf der Gabel auf den Balkon heben und holte durch die beschädigte Balkontür bislang unbekannte Gegenstände aus der Wohnung. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten am nächsten Morgen die Polizei. Diese veranlassten bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen, der am Vorabend eigenen Angaben zufolge unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben soll, zwei Blutentnahmen. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstrickungsbruchs verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

