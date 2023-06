Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Sturz wird für Radler zum Verhängnis Weil sich eine Bandage aus noch ungeklärten Gründen während der Fahrt gelöst und sich im hinteren Rad seines Citybikes verfangen hat, ist ein 80-Jähriger am Montag gegen 19.30 Uhr in der Straße "Am Holderbusch" gestürzt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme ...

mehr