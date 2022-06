LPI-SLF: Mit PKW gegen Mauer gefahren

Neuhaus am Rennweg (ots) - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag kam es im Bereich des Gymnasiums Neuhaus am Rennweg zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden Bänke und Blumenkästen beschädigt. An einem Kettenbagger wurden Front- und Seitenscheibe eingeworfen. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg ...

