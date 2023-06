Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung über einen Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer am 13.06.23 bei 88317 Eichstegen (Lkrs. Ravensburg).

Boms (ots)

Boms (Landkreis Ravensburg)

Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am heutigen Dienstag kurz vor 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Biker kam aus noch ungeklärter Ursache mit seiner Harley auf der B 32 zwischen Boms und Hangen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verlor im dortigen Grünstreifen die Kontrolle über die Maschine. Im weiteren Verlauf kollidierte er im dortigen Waldstück mit einem Baum. Der 63-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Um die Harley, an der Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell