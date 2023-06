Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Deutlich zu schnell unterwegs

Deutlich zu schnell unterwegs war am Montagvormittag ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer auf der B 463 von Nollhof in Richtung Winterlingen. Eine zivile Videostreife des Verkehrsdienstes Sigmaringen wurde auf den Mann aufmerksam und führte eine Messung durch. Diese ergab anstellte der erlaubten 100 km/h rund 160 km/h, weshalb der 43-Jährige nun mit einer Anzeige an die Bußgeldstelle rechnen muss.

Sigmaringen

Einsätze an der Landeserstaufnahmestelle

Zu drei Einsätzen sind Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in die Landeserstaufnahmestelle ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr kam es zwischen zwei Bewohnern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge einer der Beteiligten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, der zweite Beteiligte sowie ein zunächst Unbeteiligter wurden aufgrund ihres Verhaltens von den Beamten in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle gebracht. Gegen 3 Uhr beleidigte ein anderer Bewohner Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und verhielt sich aggressiv gegenüber diesen, auch er wurde in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier gebracht. Wegen eines weiteren Streits rückten die Beamten schließlich gegen 4.30 Uhr erneut zur Landeserstaufnahmestelle aus. Ein offensichtlich stark alkoholisierter 28-Jähriger verhielt sich ebenfalls aggressiv und wollte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Rasierklinge in der Hand von sich fernhalten. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

Scheer

Verkehrsunfall

Wohl aufgrund von Sekundenschlaf ist am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 80-jährige Autofahrerin auf der Sigmaringer Straße zwischen Mengen und Sigmaringendorf mit ihrem Toyota verunfallt. Die Seniorin kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Betonmauer. Während die Frau glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an ihrem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird auf rund 1.200 Euro beziffert. Ein Rettungsdienst untersuchte die 80-Jährige vorsichtshalber, um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Auf die Unfallverursacherin kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weil er keinen entsprechenden Anhängerführerschein vorweisen konnte, muss ein 29 Jahre alter Autofahrer mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen führten am Montagvormittag eine Kontrolle im Bereich der Kipptorstraße durch und stoppten dabei den Fahrzeuglenker. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Krauchenwies

Verkehrsunfall an Engstelle

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Habsthaler Straße an der Ortseinfahrt Krauchenwies entstanden. Eine 65 Jahre alte Renault-Fahrerin fuhr in die dort baulich verengte Fahrbahn ein, obwohl ein Transporter die Engstelle passierte. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich. Sowohl an dem Renault sowie an dem Transporter und dessen Anhänger entstand erheblicher Sachschaden, sodass die Fahrzeuge von einem Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, die Unfallverursacherin wurde vor Ort kurzzeitig durch einen Rettungsdienst untersucht. Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen ist auch, ob die 65-Jährige gesundheitsbedingt in der Lage ist, Kraftfahrzeuge zu führen.

Stetten am kalten Markt

Radlader brennt aus

Zum Brand eines Radladers sind am Montagmorgen gegen 7 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einer Baustelle auf der L 218 zwischen Storzingen und Stetten im Bereich der Ausfahrt Stetten ausgerückt. Aufgrund eines Hydraulikschlauchs, der während der Fahrt abplatzte, entzündete sich nach aktuellem Kenntnisstand das austretende Öl im Motorraum des Fahrzeugs. In der Folge griff der Brand auf das Führerhaus über und zerstörte dieses vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Bad Saulgau

Wartehäuschen mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte am Montagmorgen eine Scheibe an einem Bus-Wartehäuschen im Wuhrweg beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Tatzeit kann aktuell auf 7 Uhr bis 9 Uhr eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen der Beschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell