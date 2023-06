Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schaden durch Lackschmierereien

Mit oranger Lackfarbe wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Haus in der Fidel-Berger-Straße besudelt. Der Täter verunstaltete neben der Fassade auch eine Wärmepumpe und einen vor dem Haus geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Schlier

Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Auto ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Unterankenreute und Wolfegg entstanden. Dessen 29 Jahre alte Lenkerin kam nach rechts von der Straße ab und fuhr unkontrolliert in ein Waldstück. Dabei streifte sie mehrere Bäume, bevor sie zum Stehen kam. Sie verletzte sich bei dem Fahrmanöver leicht und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Fahrerin wegen einer medizinischen Notlage die Kontrolle über ihren Pkw verloren hat.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Gartenstraße, Einmündung Allmandstraße, ein Ford Mondeo beschädigt wurde, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Der Verursacher streifte den Ford und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Anschluss ergriff er die Flucht und kümmerte sich nicht um den Unfall. Sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Leutkirch

Altmetall gestohlen

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist einer Firma Im Herrach durch Diebstahl entstanden. Ein unbekannter Täter stahl in der Nacht von Sonntag auf Montag aus den Altmetall-Containern der Firma rund drei Kubikmeter Kupferspähne. Es muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Unbekannter wütet auf Schulgelände

Eine Holzbank beschädigt und sowohl einen Mülleimer wie auch einen angelegten Gemüsegarten mit Wasser geflutet hat ein Vandale auf dem Grundstück einer Schule im Öschweg. Der Täter verursachte mit seinem Tun im Laufe des vergangenen Wochenendes einen bisher noch nicht bezifferbaren Schaden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

