Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sturz wird für Radler zum Verhängnis

Weil sich eine Bandage aus noch ungeklärten Gründen während der Fahrt gelöst und sich im hinteren Rad seines Citybikes verfangen hat, ist ein 80-Jähriger am Montag gegen 19.30 Uhr in der Straße "Am Holderbusch" gestürzt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten eine Blutentnahme. Der 80-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Pkw angefahren und das Weite gesucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Meistershofener Straße hat am Montag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Golf angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Ravensburger Straße schwer verletzt worden. Der Biker erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Fahrzeuglenker verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Dabei stürzte er und zog sich Verletzungen an der Schulter und am Bein zu. Ein Krankenwagen brachte den 72-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert, das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Neukirch

Radfahrer kollidieren

Zwei Rennradfahrer sind am Montag kurz nach 14 Uhr in der Alten Landstraße miteinander kollidiert. Die beiden 57 und 58 Jahre alten Radler waren auf der abschüssigen Straße in Bernried unterwegs, als der 57-Jährige unvermittelt nach links in die Dorfwiesenstraße abbog. Der 58-Jährige, der im Glauben war, dass das Duo weiter geradeaus fährt, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Männer stürzten, wobei der 57-Jährige leicht verletzt wurde, der 58-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. An den beiden Rennrädern entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Rollerfahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine 43-jährige Leichtkraftrad-Lenkerin nach einem Auffahrunfall in der Aufkircher Straße am Montag kurz nach 15.30 Uhr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 43-Jährige befand sich mit ihrem Roller im dortigen Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Hildegardring verlassen. Eine nachfolgende 55-jährige VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die 43-Jährige stürzte und verletzte sich am Arm. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000 Euro beziffert.

Heiligenberg

Auf Gegenfahrbahn geraten - Polizei bittet um Hinweise

Weil er zu weit links fuhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag kurz vor 22 Uhr auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Unterrehna ein Fahrzeug der Feuerwehr gestreift. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, obwohl sein linker Außenspiegel bei der seitlichen Kollision abbrach. Der Sachschaden am Feuerwehrfahrzeug kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen Subaru mit FN-Kennzeichen gehandelt haben dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell