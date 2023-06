Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Rauchentwicklung an Autobahn

Ein brennender Grünstreifen hat am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr für eine Rauchentwicklung entlang der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten gesorgt. Eine zufällig vorbeifahrende Zollstreife entdeckte das Feuer und löschte es mit einem Feuerlöscher, bevor sich die Flammen, die ein Gebiet von rund vier Quadratmetern erfasst hatten, weiter ausbreiten konnten. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

Baienfurt

Radfahrer prallt gegen Autotür

Gegen eine geöffnete Autotür geprallt ist ein Radfahrer am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Waldseer Straße. Der 27 Jahre alte Radler überschlug sich durch die Kollision mit der Tür und wurde leicht verletzt. Ein 33 Jahre alter Mann war aus dem auf Höhe des Speidlerhauses haltenden Pkw ausgestiegen und hatte dabei nicht auf den auf dem Radstreifen entlangfahrenden Radler geachtet. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw sowie am Fahrrad geringer Sachschaden.

Wangen

Feuerwehr rückt wegen brennendem Mülleimer aus

Wegen eines kleinen Brandes ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 14 Uhr in die Straße Am Metzigbach ausgerückt. Ein Mülleimer war dort in Brand geraten, den die Wehrleute zügig löschten. Der entstandene Schaden ist gering, Hinweise auf den Verursacher des Feuers gibt es bislang nicht. Die Wehrleute waren mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Waldburg

Unfall fordert zwei Verletzte

Die tiefstehende Sonne dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Unfall in der Hauptstraße gekommen ist, der zwei Verletzte gefordert hat. Eine 60 Jahre alte Renault-Fahrerin übersah wegen des Lichteinfalls beim Linksabbiegen auf den Parkplatz einer Apotheke den entgegenkommenden BMW einer 25-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro an den Autos, sie mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen, die leicht verletzt wurden, wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die BMW-Lenkerin wurde für genauere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Cabrio beschädigt

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in der N.D.-de-Gravenchon-Straße einen geparkten Mercedes beschädigt. Der Täter riss zwischen 12.30 und 15.30 zwei Abdeckkappen von dem Cabrio ab und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem Pkw. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell