POL-EL: Papenburg - Polizei stellt nach Durchsuchung mehrere Baumaschinen sicher - Besitzer gesucht

Papenburg (ots) - Am Dienstag gegen 15.30 Uhr kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Citroen (GLS Zusteller) befuhr demnach die Kapitän-Meerjansen-Straße und wollte nach links in Kapitän-Hermanns-Straße abbiegen. Der Fahrer eines weißen SUV, der die Kapitän-Hermanns Str. in Richtung Overledinger Str. befuhr, missachtete die Vorfahrt des Citroen-Fahrers. Dieser musste, um einen ...

