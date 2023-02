Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Tresor in einem Baggersee gefunden

Bild-Infos

Download

Twist (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einer Serie von Einbruchdiebstählen in Twist und Geeste wurde gestern ein privater Baggersee durch einen Tauchertrupp der Polizei überprüft. Dabei konnte ein tatrelevanter Tresor inklusive Inhalt in einer Tiefe von etwa 230 cm aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wir berichten, falls es neue Informationen hierzu gibt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell