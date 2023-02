Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Citroen (GLS Zusteller) befuhr demnach die Kapitän-Meerjansen-Straße und wollte nach links in Kapitän-Hermanns-Straße abbiegen. Der Fahrer eines weißen SUV, der die Kapitän-Hermanns Str. in Richtung Overledinger Str. befuhr, missachtete die Vorfahrt des Citroen-Fahrers. Dieser musste, um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden, ausweichen und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Sowohl die Straßenlaterne als auch der Citroen wurden hierbei beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2100 Euro. Der Fahrer des SUV hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich mit dem Citroen-Fahrer in Verbindung zu setzen. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell