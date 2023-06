Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Mann will Drohne mit Steinen abwerfen und trifft Jungen

Sein Ziel verfehlt hat ein 60-Jähriger, der am Donnerstagabend mit einem Stein eine Drohne abwerfen wollte, die über sein Grundstück im Stadtgebiet gesteuert wurde. Anstelle des Luftobjekts traf der Mann einen 8-jährigen Jungen am Bein, der eine leichte Schürfwunde davontrug. Auf den 39-jährigen Drohnenpilot kommt wegen des unerlaubten Flugs eine Anzeige an die Bußgeldstelle zu, gegen den 60-Jährigen wird eine förmliche Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Sigmaringen

Mann nach Diebstahl und Sachbeschädigung in Fachklinik gebracht

Zu einem Randalierer, der in der Adalbert-Stifter-Straße laut herumschrie und gegen geparkte Pkw trat, sind Beamte des Polizeirevier Sigmaringen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr ausgerückt. Der 29-Jährige hatte zudem auf einem Privatgrundstück eine Pflanze aus einem Blumentopf gerissen und das Gefäß anschließend gegen eine Haustüre geworfen sowie aus einem unverschlossenen Pkw einen Kinderwagen samt Inhalt entnommen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Sigmaringen

Zeuginnen schreiten bei eskaliertem Beziehungsstreit ein

Bei einem eskalierten Beziehungsstreit sind am Donnerstagmorgen in der Straße Unterbergen Zeuginnen eingeschritten. Eine Frau ging die Straße entlang, als ihr Mann mit einem Pkw neben ihr anhielt und sie zum Einsteigen aufforderte. Weil seine Partnerin dem nicht nachkam, stieg der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand aus, zerrte sie an den Haaren und warf sie zu Boden. Sie konnte sich dann jedoch zu den Zeuginnen in den Pkw retten, welche sie direkt zum Polizeirevier Sigmaringen fuhren. Auf dem Weg dorthin überholte der Mann den Pkw und versuchte diesen auszubremsen, was ihm jedoch nicht gelang. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung, zudem wurde ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen.

Bad Saulgau

Einbruch in Spieleland

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gebäude eines Spielelands in der Schützenstraße eingebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Der hierbei angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt, über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Dachpappe beschädigt nachfolgenden Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Durch Dachpappe, die während der Fahrt von der Ladefläche eines Lkw gefallen ist, wurde am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 293 ein nachfolgender Pkw beschädigt. Der Opel-Lenker war von Steinbronnen in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als ihm das Teil entgegenkam und auf seiner Frontscheibe aufprallte. Die Scheibe des Wagens wurde hierdurch stark beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, offen bleibt derzeit, ob er den Verlust seiner Ladung bemerkt hat. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und erbittet sich nun Hinweise auf den Lkw, der ein schwarzes Führerhaus und einen grauen Auflieger hatte. Erreichbar sind die Beamten unter Tel. 07581/482-0.

