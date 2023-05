Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Landau (ots)

Am Samstagnachmittag (27.05.2023) gegen 14:50 Uhr wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau durch eine Streife ein Kleinkraftrad mit elektrischem Antrieb ohne Kennzeichen festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert und der 47-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell