POL-PDLD: Ein etwas anderer Unfall...

Rülzheim (ots)

Am Freitagmittag wurden Beamte der Polizei Germersheim zusammen mit einem Rettungswagen nach Rülzheim geschickt. An der dortigen Straußenfarm soll es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem etwa 60 Jahre alten Fahrradfahrer gekommen sein. Kurios: Auf der Anfahrt der Rettungskräfte melden die Zeugen, dass sich der Mann wieder auf sein Rennrad geschwungen und in Richtung Herxheim weitergefahren ist. Auch eine Fahndung mit mehreren Kräften in den Ortsbereichen Rülzheim, Herxheim und Herxheimweyher verlief negativ. Inwieweit sich der Mann verletzt hat ist nicht bekannt. Am LKW entstand kein Schaden.

