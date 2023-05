Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kindergarten

Bellheim (ots)

Einen Schaden von etwa 250 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Kindertagesstätte Spatzennest in Bellheim eingebrochen sind. Entwendet wurden lediglich Süßigkeiten und ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Diese werden unter der Telefonnummer: 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell