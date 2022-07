Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ape übersehen

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Fahrer eines italienischen Dreirades bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20.07.2022, in Stadtlohn zu. Der Stadtlohner war gegen 19.50 Uhr mit seiner "Ape" auf der Grabenstraße aus Richtung Eschstraße kommend in Richtung Hessenweg unterwegs, als auf der Kreuzung Grabenstraße/Pfeifenofen der Wagen eines 19-Jährigen kreuzte. Der Autofahrer aus Stadtlohn wollte von der Grabenstraße nach links in die Straße Pfeifenofen in Richtung Burgstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. (db)

