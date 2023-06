Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kreisstraße wegen Verkehrsunfall für mehrere Stunden gesperrt

Bad Waldsee/ Landkreis Ravensburg (ots)

Ein Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Hittisweiler und Mennisweiler am Freitag gegen 9.30 Uhr schwer verletzt. Der 71-jährige Audi-Lenker war in Richtung Mennisweiler unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur kam. Dort streifte er den Anhänger eines entgegenkommenden Mitsubishi-Gespanns und kam ins Schleudern. Unkontrolliert prallte er gegen einen dahinterfahrenden Lkw. Der Audi-Lenker erlitt mehrere Verletzungen durch die Kollision, er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur schnellen medizinischen Versorgung des Mannes war an der Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An seinem Pkw entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Schäden am Lkw werden auf etwa 35.000 Euro und am Anhänger auf rund 5.000 Euro geschätzt. Dessen Fahrer blieben unverletzt. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge durch Abschleppdienste war die Kreisstraße für etwa drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell