Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei löscht Flammen - ein Beamter verletzt

Eine Polizeistreife hat am Donnerstag kurz nach 19 Uhr auf einem Balkon in der Goldschmiedstraße einen Brand entdeckt. Mit einem Feuerlöscher betraten die Beamten die Wohnräume, dessen Bewohner das Feuer noch nicht bemerkt hatte, und löschten die Flammen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Polizist durch Rauchgas leicht verletzt. Der Sachschaden, der an der Hausfassade sowie an zwei Balkonen entstanden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt nicht aus, dass eine Zigarettenkippe dafür ursächlich gewesen sein könnte.

Friedrichshafen

Fahrradfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 8 Uhr erlitten. Der Radler war auf dem Radweg entlang der Flugplatzstraße in Richtung Ehlersstraße unterwegs, als ein 31-jähriger Toyota-Fahrer aus der entgegengesetzten Richtung seinerseits links in die Aistegstraße abbog und dabei den 54-Jährigen übersah. Dieser stürzte bei der Kollision zu Boden und wurde im Anschluss von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Rad wird auf etwa 500 Euro, der Schaden am Toyota auf rund 4.000 Euro beziffert.

Tettnang

Ausgewichen und Leitplanke gestreift

Weil ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Donnerstag kurz nach 15 Uhr die Vorfahrt genommen hat, ist eine 48-jährige Renault-Fahrerin ausgewichen und hat eine Leitplanke gestreift. Die Frau war auf der L 333 zwischen Bürgermoos und Tettnang unterwegs, als der Unbekannte mit seinem schwarzen Kleinwagen von der B 467 einfuhr und im weiteren Verlauf nach links in die Seestraße abbog. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 48-Jährige nach rechts aus. Durch den Streifvorgang mit der Schutzplanke entstand an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Lenker eines schwarzen Mercedes-Kombi mit RV-Kennzeichen, der hinter der Frau fuhr, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Überlingen

Fußgänger löschen Brand

Rund 6 Quadratmeter einer Wiesenfläche sind am Donnerstag kurz vor 21 Uhr im Bereich der Akademie Rauenstein in Brand geraten. Geistesgegenwärtig löschten Fußgänger den Schwelbrand zunächst mit Wasserflaschen, die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schließlich vollständig löschen. Die Brandursache ist unklar, die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe dafür verantwortlich ist. In dem Zusammenhang ruft die Polizei aufgrund der derzeit vorherrschenden Trockenheit zur Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und Glut auf.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am heutigen Freitag gegen 2 Uhr auf der L 205 zwischen Rickenbach und Salem ereignet hat. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer kam eigenen Angaben zufolge wegen Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst seitlich mit einem Baum und im weiteren Verlauf mit einer Böschung auf der rechten Seite der Straße. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den 38-Jährigen mit schwerem Gerät aus seinem stark beschädigten Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in eine Klinik. Um sein Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist, kümmerte sich der Abschleppdienst.

