POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld, Sievershäuser Ring, 17.03.2023, 21:30 - 22:30 Uhr. Am Freitagabend kam es in dem oben genannten Zeitraum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Kalefeld. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwei Terrassentüren auf, um in das Objekt zu gelangen. Hier konnten sie unter anderem einen in der Wand befestigten Tresor entwenden, der auf einem naheliegenden Feld aufgefunden wurde. Der Tresor konnte mittels brachialer Gewalt ...

mehr