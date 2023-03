Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Sievershäuser Ring, 17.03.2023, 21:30 - 22:30 Uhr.

Am Freitagabend kam es in dem oben genannten Zeitraum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Kalefeld.

Die bislang unbekannten Täter hebelten zwei Terrassentüren auf, um in das Objekt zu gelangen. Hier konnten sie unter anderem einen in der Wand befestigten Tresor entwenden, der auf einem naheliegenden Feld aufgefunden wurde. Der Tresor konnte mittels brachialer Gewalt durch die Täter geöffnet werden.

Zu dem genauen Entwendungsschaden können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Dieser bewegt sich nach ersten Einschätzungen vermutlich im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Schaden an den Terrassentüren wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Durch das Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtigte Feststellungen im oben genannten Zeitraum in Kalefeld gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-95390) zu melden. (Gei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell