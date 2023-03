Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Ladungsdiebstahl aus einem Lkw der Deutschen Bahn

Bad Gandersheim (ots)

Güterbahnhofstraße, Verlängerung bis zum südlichen Bereich der Gleise, dortiger Schotterparkplatz, 18.03.2023, 06:20 Uhr.

Zur oben genannten Zeit versuchten zwei bislang unbekannte Täter die Ladung eines dort abgestellten Lkw der Deutschen Bahn zu entwenden. Dazu wollten die Täter augenscheinlich das Planenverdeck des Lkw öffnen. Hierbei wurden sie jedoch durch einen aufmerksamen Bürger, der sich gerade am Bahnhof Bad Gandersheim befand, gestört und flüchteten in Richtung des Wohngebietes 'Am Lahberg'. Durch den Bürger wurde anschließend die Polizei verständigt. Bislang konnten keine weiteren Erkenntnissen zu der Täterschaft erlangt werden. Gegen diese wurde nun ein Strafverfahren aufgrund des versuchten Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die sich zu dem Zeitpunkt im Bereich des Bahnhofes oder des Wohngebietes Am Lahberg befanden und Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-95390) zu melden. (Gei)

