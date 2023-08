Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Kompletträder aus Tiefgaragen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier Sätze Kompletträder wurden am Dienstag (15.08.2023) zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr aus zwei Tiefgaragen in der Heilbronner und der Tübinger Straße in Tamm gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zutritt in die Garagen und entwendeten die auf den Stellplätzen gelagerten Reifen samt Felgen. In einem Fall versuchten die Unbekannten auch die Beifahrertür eines PKW gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tamm, Tel. 07141 601014 oder E-Mai: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell