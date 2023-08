Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholisierter randaliert in Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrfach bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Herrenberg am Mittwochabend (16.08.2023) mit einem aggressiven 35-Jährigen zu tun. Der alkoholisierte Mann fiel zunächst gegen 19:10 in einer Gaststätte in der Planiestraße in Sindelfingen auf, da er dort offenbar herumrandaliert hatte und daher die Polizei hinzugezogen wurde. Da der Mann mutmaßlich bereits alkoholisiert war, als er zuvor mit dem Auto zu der Gaststätte fuhr, bekam er nicht nur einen Platzverweis für die Gaststätte ausgesprochen, sondern musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Anstatt den Heimweg anzutreten, ging er jedoch zu einer anderen Gaststätte in der Planiestraße, wo er herumschrie und versuchte, die 28-jährige Betreiberin zu ohrfeigen. Im weiteren Verlauf warf er eine volle Flasche Geschirrspülmittel sowie andere Gegenstände nach der 28-Jährigen, verfehlte sie jedoch ebenfalls. Ein weiterer Angriff auf die Geschädigte wurde durch zwei Gäste unterbunden, die den aggressiven 35-Jährigen aus der Gaststätte brachten und dort der zwischenzeitlich verständigten Streifenwagenbesatzung übergaben. Der Randalierer wurde in Polizeigewahrsam genommen und am Folgetag wieder entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie versuchten Körperverletzungsdelikten.

