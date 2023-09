Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Baumfällarbeiten verletzt, Auspuff entwendet

Aalen (ots)

Mainhardt: Person bei Baumfällarbeiten verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde ein 72-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück zwischen Aschenhütte und Stock lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde von einem herabfallenden Baumstamm getroffen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Schwäbisch Hall: Auspuff entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Dienstagabend 20:30 Uhr und Mittwochabend 18:40 Uhr den Auspuff eines Motorrads in der Einkornstraße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell