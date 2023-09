Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Frankenhardt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die L1064 zwischen Vellberg und Spaichbühl. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte er sich schwer. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell