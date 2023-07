Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag fuhr ein Unfallverursacher in Göppingen einfach weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 12 und 12.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Hohenstaufenstraße. Dort parkte ein schwarzer Audi Q3 ordnungsgemäß auf den Stellplätzen. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Audi. Dadurch entstand am geparkten Auto ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weg. Die Polizei Göppingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Göppingen unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

