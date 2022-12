LPI-J: Dreister Stromdieb

Weimar (ots) - Interesse an angebotenen Waren heuchelte am gestrigen Mittwoch eine Frau in einem Massagesalon in der Weimarer Altstadt. Gegen 18:00 Uhr hielt sich die unbekannte Frau in dem Laden auf und gab schließlich vor etwas kaufen zu wollen. Während die Angestellte Equipment zum Verpacken holen wollte, langte die Unbekannte nach dem Smartphone der Angestellten und verließ den Laden in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

