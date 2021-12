Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Nellingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Vereinsheim in der Neuhauser Straße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 12.40 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt auf das Vereinsgelände. Durch Einwerfen einer Fensterscheibe gelangte er ins Innere des Gebäudes und stahl aus einer Geldkassette Bargeld. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nehren (TÜ): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein jugendlicher Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Der 17-Jährige war gegen 11.45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Luppachstraße in Richtung Wertstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Haupt-/Kappelstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 51 Jahre alten Pkw-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß mit dem BMW X1 stürzte der Radfahrer zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell