POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kind an Fußgängerüberweg angefahren, Einbruch in Restaurant

Schorndorf: 80-Jährige fährt Kind an

Eine 80-Jahre alte Opel-Fahrerin erkannte am Freitag kurz nach 12:00 Uhr zu spät, dass ein 13-jähriges Mädchen die Benzstraße an einem Fußgängerüberweg auf Höhe der Schlachthausstraße queren wollte und fuhr das Kind an. Die 13-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

Winnenden: Einbruch in Restaurant

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstagabend 21:50 Uhr und Freitagvormittag 11 Uhr Zutritt zu einem Restaurant Am Jakobsweg. Dort entwendete er Bargeld aus einer Kasse und entfernte sich anschließend wieder. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

