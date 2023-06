Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Lichtbogen setzte LKW in Brand

Hagenow (ots)

Auf einer Baustelle in Scharbow hat am Dienstagvormittag ein von einer Überlandstromleitung erzeugter Lichtbogen einen LKW in Brand gesetzt. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der 60-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der LKW Baustoffe abgekippt, wobei die Ladefläche des Fahrzeuges in die Höhe ragte. Kurz darauf sei es beim Rangieren des LKW unter der 15 Kilovolt Stromleitung dann, ohne die Leitung zu berühren, zu einem Lichtbogen gekommen, der auf die Ladefläche des Fahrzeuges überschlug. Wenig später haben zunächst die Reifen des Fahrzeuges Feuer gefangen. Dem LKW-Fahrer gelang es, unverletzt aus der Fahrerkabine auszusteigen und sich in Sicherheit zu bringen. Durch den Brand wurden insbesondere der Unterbau des Fahrzeuges sowie verschiedene Aggregate zerstört. Der dabei entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Zwischenzeitlich hatte der betreffende Energieversorger den Strom abgeschaltet. Die Feuerwehr löschte den Brand, anschließend konnte der LKW geborgen werden. Nach den Bergungsarbeiten konnte der Strom wieder zugeschaltet werden.

