Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Türen beschädigt

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend waren drei unbekannte männliche Personen in einem Hotel in Weimar Schöndorf unterwegs. Vor einem Zimmer machten sie sich in der Folge lautstark bemerkbar. Mit massiver Vehemenz forderten sie die Hotelgäste in dem Zimmer auf die Tür zu öffnen. Nachdem diese dem nicht nachkamen schlugen und traten die drei so vor die Tür, bis diese dem Gewaltexzess nachgab. Im Anschluss entfernten sich die drei fluchtartig in unbekannte Richtung. In Summe entstand ein Schaden an der Tür in Höhe von etwa 1.000 Euro.

