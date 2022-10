LPI-J: Baucontainer aufgebrochen

Jena (ots) - Bei einem Unfall am Mittwoch zur Mittagszeit verletzte sich ein 87-Jähriger Radfahrer in der Knebelstraße in Jena leicht. Der Mann passierte mit seinem Rad die Unterführung in der Paradiesstraße. Mit seinem Lenker touchierte er eine entgegenkommende Fußgängerin am Arm. So aus dem Gleichgewicht gebracht stürzte der Mann. Zur Versorgung seiner Verletzung wurde der Radfahrer in die Notaufnahme gebracht. ...

