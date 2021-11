Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf der B7 bei Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Abend des 27.11.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B7 bei Petersberg. Hierbei querte eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Suzuki die Bundesstraße 7 aus Richtung Petersberg kommend um in das Gewerbegebiet Petersberg zufahren. Die Ampel der Kreuzung zeigte grün für die Suzukifahrerin. Zeitgleich befuhr ein weißer Pkw die Bundesstraße 7 aus Richtung Hainspitz kommend in Richtung Eisenberg fahrend. An der Kreuzung missachtete der/die Fahrzeugführer*in vermutlich die Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte fortfolgend mit dem Pkw Suzuki, welcher bereits in die Kreuzung eingefahren ist. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Frontschaden.

Der/die Fahrzeugführer*in des weißen Pkw entfernte sich nach dem Unfall mit dem Pkw pflichtwidrig vom Unfallort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Die Polizeiinspektion Saale- Holzland bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hat jemand einen weißen Pkw (Limousine) mit einem erheblichen Frontschaden in örtlicher und zeitlicher Nähe zum Unfall gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell